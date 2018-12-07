У Полтавській області двоє невідомих вчинили напад на журналіста

6 грудня, в четвер, в місті Кобеляки (Полтавська область) по вулиці Шевченка близько 17:10 двоє чоловіків напали на журналіста і редактора видання "Ехо". Відповідне відео опублікував тижневик на своєму YouTube-каналі.

Редактор тижневика Філоненко їхав додому після важкого робочого дня. Як тільки журналіст відкрив двері машини, до нього підбігли двоє чоловіків і почали бити. Після кількох ударів в обличчя шахраї зникли.

Скріншот відео: YouTube/тижневик Ехо)

Під час нападу зловмисники не сказали ні слова, Філоненко припускає, що причина нападу може бути пов'язана з журналістською діяльністю і нападники не бажають, щоб якась новина вийшла в світ.

Невідомих зафіксували камери відеоспостереження, які висвітлювали місце події у момент нападу. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

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