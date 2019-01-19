Брат і діти згоріли, а мати повісилася: усі подробиці жахливої трагедії

Колаж РБК-Україна

Повідомляється, що в живих з усієї родини залишився старший син

У п'ятницю, 18 січня, в одному з сіл Запорізької області загорівся будинок. В результаті пожежі загинув чоловік і двоє дітей. Мати і дружина, яка дізналася про смерть сім'ї, вчинила самогубство. відділі комунікації поліції Запорізької області розповіли подробиці розслідування страшної трагедії.

У поліції розповіли про відкриття кримінального провадження. Зараз експерти встановлюють причини займання та обставини події.

Слід нагадати, що рятувальники після гасіння пожежі в будинку виявили трупи чоловіка 1989 року народження і двох хлопчиків 2009 і 2014 років народження. Неподалік від будинку, де сталася трагедія, знайшли тіло матері, яка, дізнавшись про те, що трапилося, покінчила життя самогубством через повішення. Під час розслідування було встановлено, що в гостях сім'ї знаходився брат господині. Всього жінка самотужки виховувала трьох синів. За даними сусідів, родина була цілком благополучною і не перебувала на обліку соціальних служб.

В результаті займання вижив лише старший з неповнолітніх, хлопчик 2006 року народження, який у момент пожежі гуляв на вулиці.

"Хлопець покликав за допомогою. Листоноша, яка проходила повз, допомагала гасити вогонь. Проте власними силами загасити пожежу до приїзду рятувальників не вдавалося. В цей час власниця будинку, в стані сильного душевного хвилювання, покінчила життя самогубством через повішення", — йдеться в заяві правоохоронців.

Труп жінки знайшли на дереві поряд з будинком.

Старший син сім'ї в даний час знаходиться у відділенні поліції, з ним спілкуються поліцейські та працівники ювенальної превенції. Вирішується питання щодо подальшого місця перебування дитини.

Місце трагедії в Запорізькій області (фото: zp.npu.gov.ua)

В даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) і ч. 1 ст. 115 КК України із позначкою "Самогубство". Встановлюються причина пожежі та всі обставини події.

Нагадаємо, що у Закарпатській області при пожежі в монастирі загинув чернець.

Раніше повідомлялося, що адвокат підозрюваного в підпалі будівлі Києво-Печерської лаври не прийшов до суду.

Також РБК-Україна повідомляло, що на пожежах з початку року загинуло 100 осіб.