Брат и дети сгорели, а мать повесилась: все подробности жуткой трагедии

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Сообщается, что в живых из всей семьи остался старший сын

В пятницу, 18 января, в одном из сел Запорожской области загорелся дом. В результате пожара погиб мужчина и двое детей. Мать и жена, которая узнала о смерти семьи, совершила самоубийство. В отделе коммуникации полиции Запорожской области рассказали подробности расследования жуткой трагедии.

В полиции рассказали об открытии уголовного производства. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания и обстоятельства происшествия.

Следует напомнить, что спасатели после тушения пожара в доме обнаружили трупы мужчины 1989 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения. Неподалеку от дома, где произошла трагедия, нашли тело матери, которая, узнав о случившемся, покончила жизнь самоубийством через повешение. Во время расследования было установлено, что в гостях семьи находился брат хозяйки. Всего женщина самостоятельно воспитывала троих сыновей. По данным соседей, семья была вполне благополучной и не состояла на учете у социальных служб.

В результате возгорания выжил только старший из несовершеннолетних, мальчик 2006 года рождения, который в момент пожара гулял на улице.

"Парень позвал за помощью. Почтальон, которая проходила мимо, помогала тушить огонь. Однако собственными силами потушить пожар до приезда спасателей не удавалось. В это время владелица дома, в состоянии сильного душевного волнения, покончила жизнь самоубийством через повешение", — говорится в заявлении правоохранителей.

Труп женщины нашли на дереве рядом с домом.

Старший сын семьи в настоящее время находится в отделении полиции, с ним общаются полицейские и работники ювенальной превенции. Решается вопрос относительно дальнейшего места пребывания ребенка.

Место трагедии в Запорожской области (фото: zp.npu.gov.ua)

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "Самоубийство". Устанавливаются причина пожара и все обстоятельства происшествия.

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