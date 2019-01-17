В Закарпатской области при пожаре в монастыре погиб монах

Погибшему монаху было 38 лет
В четверг, 17 января, около двух часов ночи произошел пожар в монастыре Успения Пресвятой Богородицы, который расположен в селе Нижний Быстрый Хустского района Закарпатской области. Об этом сообщило издание "Mukachevo.net".
Пожар в монастыре: facebook.com/DsnsZakarpattya/
Как отметили в Главном управлении национальной полиции Закарпатья, на место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в 01:50 часов состоялось возгорание одного из монастырей.
Во время осмотра места происшествия работники ГСЧС обнаружили тело мужчины 1980 года рождения, который был монахом.
Пожар в монастыре: facebook.com/DsnsZakarpattya/
Признаков насильственной смерти на теле потерпевшего не обнаружено. Тело направлено в Хустскую районную больницу. Информации о других пострадавших у правоохранителей нет.
Спасатели сообщили, что огнем была уничтожена крыша и комнаты мансардного этажа на площади 105 кв. м, а также вещи домашнего обихода.
Монастырь Успения Пресвятой Богородицы, с. Нижний Быстрый (фото: ofmbizant.com.ru)
Напомним, 16 января в центре Киева на Крещатике произошел пожар в одном из нежилых помещений.
Также мы сообщали о том, что в Харьковской области из-за психически больной соседки, которая устроила пожар, едва не погибли маленькие дети.
Кстати, вчера, 16 января, в ГСЧС сообщили, что во Львовской области в селе Ставчаны произошел пожар на заводе "Майола".