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В Киеве на Крещатике вспыхнул пожар: все подробности (видео, фото)

STYLERПроисшествия    16.01.2019 - 16:27
В Киеве на Крещатике вспыхнул пожар: все подробности (видео, фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Пожар произошел на крыше нежилого помещения на улице Крещатик, 1/2

В центре Киева в среду, 16 января, в правительственном квартале произошел пожар. Пылает нежилое помещение по улице Крещатик, 1/2. На месте уже работают спасатели. Существует угроза распространения огня на 5-этажный дом рядом.

Как сообщили в ГСЧС, пострадавших в результате пожара в настоящее время не зафиксировали.

Как рассказали спасатели, огонь очень быстро распространяется, так как здание старой застройки и все перекрытия деревянные.

 

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Также нет возможности подъезда необходимого количества пожарной техники из-за плотной застройки, что значительно усложняет работу пожарных и тушения пожара.

Видео пожара опубликовано в соцсетях.

Видео: facebook.com/konstantin.piontkovsky

По словам спасателей, они опасаются, что кто-либо из людей без постоянного места жительства мог находиться в здании.

 

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

По словам спасателей, они опасаются, что кто-либо из людей без постоянного места жительства мог находиться в здании.

В пресс-службе спасателей заявили, что 16 января в 15:21 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве поступила заявка о пожаре на ул. Крещатик, 1/2:

"Горит крыша 3-этажного отселенного здания. Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Существует угроза распространения огня на рядом расположенный 5-этажный дом".

В Киеве на Крещатике вспыхнул пожар: все подробности (видео, фото)

Скрин: facebook.com/DSNSKyiv

Сейчас на месте работает около 16 единиц пожарно-спасательной техники, и ориентировочно 70 человек личного состава.

Видео: facebook.com/konstantin.piontkovsky

В сети в комментариях пользователи сети рассказали о здании: 

"Помню, как с Художественным Платформой разбирали еще до революции мусор в этом здании. Ее хотели снести ради высотки, но Марусик с другими защитниками отстоял эту историческую достопримечательность. Впоследствии она стала замечательным публичным пространством. Там также открыли стену Цою. Но после ЕМ там даже баррикады особо не убирались, только набрасывают мусора. Интересно, в этом причина пожара или воры взялись за старое"...

В Киеве на Крещатике вспыхнул пожар: все подробности (видео, фото)

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что в Украине с начала этого года в пожарах погибло 100 человек. Большинство пожаров возникает именно из-за неосторожности.

Также мы писали о том, что киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении мужчине, который совершил поджог здания Киево-Печерской лавры.

На пожарах в Украине с начала года погибли 100 человек "По схеме работают": в сети разгорелся скандал из-за пожара в Лавре
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