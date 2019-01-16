У Києві на Хрещатику спалахнула пожежа: усі подробиці (відео, фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Пожежа сталася на даху нежитлового приміщення на вулиці Хрещатик, 1/2

У центрі Києва в середу, 16 січня, в урядовому кварталі сталася пожежа. Палає нежитлове приміщення по вулиці Хрещатик, 1/2. На місці вже працюють рятувальники. Існує загроза розповсюдження вогню на 5-поверховий будинок поруч.

Як повідомили в ДСНС, постраждалих в результаті пожежі на даний час не зафіксували.

Як розповіли рятувальники, вогонь дуже швидко поширюється, оскільки будівля старої забудови і всі перекриття дерев'яні.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Також немає можливості під'їзду необхідної кількості пожежної техніки через щільну забудову, що значно ускладнює роботу пожежників і гасіння пожежі.

Відео пожежі опубліковано в соцмережах.

Відео: facebook.com/konstantin.piontkovsky

За словами рятувальників, вони побоюються, що хто-небудь з людей без постійного місця проживання міг перебувати в будівлі.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У прес-службі рятувальників заявили, що 16 січня о 15:21 в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в м. Києві надійшла заявка про пожежу на вул. Хрещатик, 1/2:

"Горить дах 3-поверхової відселеної будівлі. Площа пожежі становить близько 400 кв. м. Існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташований 5-поверховий будинок".

Скрін: facebook.com/DSNSKyiv

Наразі на місці працює близько 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки, та орієнтовно 70 чоловік особового складу.

Відео: facebook.com/konstantin.piontkovsky

В мережі в коментарях користувачі мережі розповіли про будівлю:

"Пам'ятаю, як з Мистецькою Платформою розбирали ще до революції сміття в цій будівлі. Її хотіли знести заради висотки, але Марусик з іншими захисниками відстояв цю історичну пам'ятку. Згодом вона стала чудовим публічним простором. Там також відкрили стіну Цою. Але після ЄМ там навіть барикади особливо не прибиралися, лише накидають сміття. Цікаво, чи в цьому причина пожежі чи злодії взялися за старе"...

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомлялося, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що в Україні з початку цього року на пожежах загинуло 100 осіб. Більшість пожеж виникає саме через необережність.

Також ми писали про те, що київська місцева прокуратура №6 повідомила про підозру чоловіку, який скоїв підпал будівлі Києво-Печерської лаври.