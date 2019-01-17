У Закарпатській області при пожежі в монастирі загинув чернець

Колаж РБК-Україна

Загиблому чернецю було 38 років

У четвер, 17 січня, близько другої години ночі сталася пожежа в монастирі Успіння Пресвятої Богородиці, який розташований в селі Нижній Бистрий Хустського району Закарпатської області. Про це повідомило видання "Mukachevo.net".

Пожежа в монастирі: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Як зазначили у Головному управлінні національної поліції Закарпаття, на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що о 01:50 годині відбулось загоряння одного з монастирів.

Під час огляду місця пригоди працівники ДСНС виявили тіло чоловіка 1980 року народження, який був монахом.

Пожежа в монастирі: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Ознак насильницької смерті на тілі потерпілого не виявлено. Тіло направлено у Хустську районну лікарню. Інформації про інших постраждалих у правоохоронців немає.

Рятівники повідомили, що вогнем було знищено дах та кімнати мансардного поверху на площі 105 кв. м, а також речі домашнього вжитку.

Монастир Успіння Пресвятої Богородиці, с. Нижній Бистрий (фото: ofmbizant.com.ua)

Нагадаємо, 16 січня в центрі Києва на Хрещатику спалахнула пожежа в одному із нежилих приміщень.

Також ми повідомляли про те, що в Харківській області через психічно хвору сусідку, яка влаштувала пожежу, ледь не загинули маленькі діти.

До речі, вчора, 16 січня, в ДСНС повідомли, що у Львівській області в селі Ставчани сталася пожежа на заводі "Майола".