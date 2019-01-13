"Будьте бдительны": из-за психически больной соседки едва не погибли маленькие дети

Фото с места происшествия (facebook.com/Анна Насонова)

Соседи неоднократно обращались к властям с просьбой принять меры

Утром, 12 января в смт Эсхар Чугуевского района Харьковской области произошел пожар в двухэтажном доме по адресу Богдана Хмельницкого, 2, который учинила психически больная соседка. Об этом сообщила жительница этого дома Анна Насонова в Facebook.

Сама 70-летняя соседка погибла в собственной квартире - она попросту не смогла выбраться из ванной, где ее тело и обнаружили спасатели. От огня и последствий тушения пожара пострадали соседние квартиры.

В публикации отмечается, что жители соседних квартир уже неоднократно жаловались на женщину, которая захламляет квартиру и подъезд, ее жилище является средоточием вони. Также известно, что погибшей отрезали свет и она "ходила по квартире со свечей".

Автор поста Анна Насонова также выложила фото официального обращения жильцов дома к главному врачу Чугуевского района Грушко В. Ю. с просьбой принять меры относительно соседки - провести медицинскую экспертизу и направить женщину на лечение. Это письмо датировано сентябрем 2018 года. Но власти так и не разобрались в ситуации, которая в результате привела к трагическим последствиям.

В подъезде живут четверо маленьких детей, которые только благодаря быстрой реакции ГСЧС не погибли при пожаре. По информации спасателей, пожар случился в квартире, расположенной на первом этаже, но из-за деревянных перекрытий быстро распространился - и охватил второй этаж.

Общая площадь пожара составила 70 кв. м. По предварительным данным причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Фото с места происшествия (facebook.com/Эсхар)

"Все знали, что ей отрезали свет, и по квартире она ходила со свечкой, но никто на это не реагировал, мы стучали в закрытую дверь, наших просьб о помощи по сути никто не слышал, и не слушал, только разводили руками и отвечали, что не знают, что с ней делать. Наверное, думали, что мы шутим" - пишет женщина в своей публикации.

Всем, кто вынужден проживать по соседству с психически больными людьми, женщина посоветовала быть бдительными.

Напомним, недавно произошел пожар на Калушском химзаводе. Очевидцы пожара поделились впечатлениями от зрелища огня, доходящего до небес.

Ранее мы сообщали о том, что при пожаре во Львовской области погиб ребенок из-за небрежности собственной матери.