Зажгла свечу и ушла к соседке: при пожаре во Львовской области погиб ребенок

Коллаж РБК-Украина

Из-за небрежности матери погибла девочка 2017 года рождения

Вечером 9 января в селе Каменное Львовской области в жилом доме, в котором проживала семья с маленькими детьми, случился пожар, в котором погибла девочка 2017 года рождения. Об этом сообщили в ГСЧС.

Горе-мать зажгла в комнате, где спали двое детей свечу, и ушла в гости к соседке. Младшая девочка погибла на месте пожара, ее семилетнего брата госпитализировали в районную больницу с отравлением угарным газом.

"В момент пожара в доме спали двое детей, 2017 и в 2012 годов рождения. Мать оставила зажженную свечу в комнате, где спали дети, а сама вышла к соседке. От свечи загорелся матрас", – сообщают в ГСЧС.

В службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Кстати, недавно украинцев попросили помочь Егору Чернецкому, который вытащил из огня дедушку-инвалида. Парень находится в тяжелом состоянии из-за ожога 65% тела.

Напомним, ранее мы сообщали печальную статистику погибших от пожара на Рождество в Украине. За сутки погибло 17 человек, в ГСЧС это назвали "антирекордом".

Ранее мы также публиковали новость о том, что в Киеве неизвестные жестоко расправились над бездомной женщиной.