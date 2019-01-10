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Запалила свічку і пішла до сусідки: при пожежі у Львівській області загинула дитина

STYLERПодії    10.01.2019 - 11:29
Запалила свічку і пішла до сусідки: при пожежі у Львівській області загинула дитина
Колаж РБК-Україна

Через недбалість матері загинула дівчинка 2017 року народження

Увечері 9 січня у селі Кам'яне Львівської області в житловому будинку, в якому проживала сім'я з малими дітьми, сталася пожежа, в якій загинула дівчинка 2017 року народження. Про це повідомили в ДСНС.

Горе-мати запалила у кімнаті, де спали двоє дітей свічку, і пішла в гості до сусідки. Молодша дівчинка загинула на місці пожежі, її семирічного брата госпіталізували в районну лікарню з отруєнням чадним газом.

"У момент пожежі в будинку спали двоє дітей, 2017 та 2012 років народження. Мати залишила запалену свічку в кімнаті, де спали діти, а сама вийшла до сусідки. Від свічки загорівся матрац", – повідомляють в ДСНС.

У службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників. Обставини події встановлює поліція.

До речі, нещодавно українців попросили допомогти Єгору Чернецькому, який витягнув з вогню дідуся-інваліда. Хлопець перебуває у важкому стані з-за опіку 65% тіла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли сумну статистику загиблих від пожежі на Різдво в Україні. За добу загинуло 17 осіб, у ДСНС це назвали "антирекордом".

Раніше ми публікували новину про те, що у Києві невідомі жорстоко розправилися над бездомною жінкою.

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