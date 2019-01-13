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"Будьте пильні": через психічно хвору сусідку ледь не загинули маленькі діти

STYLERПодії    13.01.2019 - 14:26
"Будьте пильні": через психічно хвору сусідку ледь не загинули маленькі діти
Фото з місця події (facebook.com/Анна Насонова)

Сусіди неодноразово зверталися до влади з проханням вжити заходів

Вранці, 12 січня в смт Есхар Чугуївського району Харківської області сталася пожежа у двоповерховому будинку за адресою Богдана Хмельницького, 2, який вчинила психічно хвора сусідка. Про це повідомила мешканка цього будинку Анна Насонова Facebook.

Сама 70-річна сусідка загинула у власній квартирі - вона просто не змогла вибратися з ванної, де її тіло і виявили рятувальники. Від вогню і наслідків гасіння пожежі постраждали сусідні квартири.

У публікації наголошується, що мешканці сусідніх квартир вже неодноразово скаржилися на жінку, яка захаращує квартиру й під'їзд, її житло є осередком смороду. Також відомо, що загиблій відрізали світло і вона "ходила по квартирі зі свічкою".

Автор посту Анна Насонова також виклала фото офіційного звернення мешканців будинку до головного лікаря Чугуївського району Грушко В. Ю. з проханням вжити заходів щодо сусідки - провести медичну експертизу і направити жінку на лікування. Цей лист датований вереснем 2018 року. Але влада так і не розібралися в ситуації, яка в результаті призвела до трагічних наслідків.

&quot;Будьте пильні&quot;: через психічно хвору сусідку ледь не загинули маленькі діти

У під'їзді живуть четверо маленьких дітей, які тільки завдяки швидкій реакції ДСНС не загинули при пожежі. За інформацією рятувальників, пожежа сталася в квартирі, розташованій на першому поверсі, але через дерев'яні перекриття швидко поширилася і охопила другий поверх.

Загальна площа пожежі склала 70 кв. м. За попередніми даними причиною пожежі є необережне поводження з вогнем.

 

Фото з місця події (facebook.com/Есхар)

"Всі знали, що їй відрізали світло, і по квартирі вона ходила зі свічкою, але ніхто на це не реагував, ми стукали в зачинені двері, наших прохань про допомогу по суті ніхто не чув і не слухав, тільки розводили руками і відповідали, що не знають, що з нею робити. Напевно, думали, що ми жартуємо" - пише жінка у своїй публікації.

Всім, хто змушений проживати по сусідству з психічно хворими людьми, жінка порадила бути пильними.

Нагадаємо, нещодавно сталася пожежа на Калуському хімзаводі. Очевидці пожежі поділилися враженнями від видовища вогню, що доходив аж до небес.

Раніше ми повідомляли про те, що при пожежі у Львівській області загинула дитина через недбалість власної матері.

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