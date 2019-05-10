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Ніби біси вселилися: під Дніпром священик збив жінку на переході (відео)

STYLERПодії    10.05.2019 - 19:52
Ніби біси вселилися: під Дніпром священик збив жінку на переході (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

У мережі кажуть, що син цього батюшки раніше також влаштував ДТП із потерпілим

Священик збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході, і протягнув на капоті автомобіля декілька метрів. Інцидент стався в Кам'янському Дніпропетровської області. Відео аварії опубліковано на YouTube-каналі ресурсу dnepronet.

Як видно на ролику, священнослужитель за кермом легковика ВАЗ-2104 скоїв наїзд на жінку на перехресті проспектів Аношкіна і Шевченка (за трамвайними коліями).

Жигулі батюшки повертало наліво, мало не зіткнувся з іншим автомобілем, який пригальмував, і на повному ходу збив людину на пішохідному переході.

 

Фото: скріншот

Жінка проїхала на капоті ВАЗа кілька метрів, після чого впала на асфальт і залишилася лежати без руху. Священик зупинив автівку.

На щастя, тут же була і карета "швидкої допомоги" - вона їхала практично за автомобілем батюшки. Медики відразу зайнялися постраждалою.

Наразі про стан жінки невідомо.

Відео: YouTube / dnepronet

У коментарях до відео користувачі мережі обурюються інцидентом і вказують на відсутність світлофорів на перехресті. Також багато хто відзначають неймовірне везіння в подібній ситуації - що "швидка" була поруч у момент аварії. Крім того, пишуть про те, що син цього самого священика деякий час тому також збив людину.

  • Це напевно найшвидший приїзд швидкої;
  • Капець, це ж Мартин батюшка, його син збив жінку, так ще й тато збив!
  • Як ніби в панотця біси вселилися;
  • За ним завжди швидка їздить?.. Про всяк випадок...
  • Бідна жінка, бажаю їй якнайшвидшого одужання!
  • Жигуль вийшов на полювання... Спортивний болід відпочиває...
  • Може і не можна таке писати, але коли на цьому перехресті зіб'ють когось із близьких верхівки нашого міста або верхівки "поліції", на ранок з'являться світлофори!
  • Причина аварії - Жигуль йшов від зіткнення, і дивився він так само в ту сторону, а не туди куди їхав;
  • Батюшка насправді рано почав маневр, не пропустивши "дев'ятку", це вже була аварійна ситуація, дав на газ - а там пішохід, якого він навіть не встиг помітити, тому що вже обливався потом від того, що ледь не отримав у бочину...

Як повідомлялося раніше, 6 травня під Києвом сталася ДТП - п'яний депутат за кермом Chevrolet Niva зніс мотоцикл Jawa. В результаті аварії пасажир і водій мотоцикла загинули на місці. Ними виявилися 57-річний батько з 32-річним сином - учасником АТО.

Також ми писали про те, що 7 травня на Волині в жахливій ДТП зі шкільним автобусом і вантажівкою загинула людина.

Нагадаємо, в Москві (РФ) помер відомий російський журналіст Сергій Доренко - коли він їхав на мотоциклі, у нього раптово почалися проблеми з серцем.

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