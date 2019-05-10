Будто бесы вселились: под Днепром священник сбил женщину на переходе (видео)

В сети говорят, что сын этого батюшки ранее также устроил ДТП с пострадавшим
Священник сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, и протащил на капоте автомобиля несколько метров. Инцидент произошел в Каменском Днепропетровской области. Видео аварии опубликовано на YouTube-канале ресурса dnepronet.
Как видно на ролике, священнослужитель за рулем легковушки ВАЗ-2104 совершил наезд на женщину на перекресте проспектов Аношкина и Шевченко (за трамвайными колеями).
Жигули батюшки поворачивало налево, чуть не столкнулось с другим автомобилем, который притормозил, и на полному ходу сбило человека на пешеходном переходе.
Фото: скриншот
Женщина проехала на капоте ВАЗа несколько метров, после чего упала на асфальт и осталась лежать без движения. Священник остановил авто.
К счастью, тут же была и карета "скорой помощи" - она ехала практически за автомобилем батюшки. Медики сразу занялись пострадавшей.
В настоящее время состояние женщины неизвестно.
Видео: YouTube / dnepronet
В комментариях к видео пользователи сети возмущаются инцидентом и указывают на отсутствие светофоров на перекресте. Также многе отмечают на невероятное везение в подобной ситуации - что "скорая" была рядом в момент аварии. Кроме того, пишут о том, что сын этого самого священника некоторое время назад также сбил человека.
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