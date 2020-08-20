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НП у Києві: чоловік спалив живцем дружину в магазині і стрибнув з багатоповерхівки (выдео)

Київ, Четвер 20 серпня 2020 18:18
НП у Києві: чоловік спалив живцем дружину в магазині і стрибнув з багатоповерхівки (выдео)
У Києві чоловік убив дружину і наклав на себе руки (ілюстративне фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Трагедія сталася на столичній Троєщині

У Києві чоловік кинув коктейль молотова в магазинчик на вулиці, в якому працювала його дружина. В результаті в кіоску почалася пожежа, і жінка загинула у вогні. Після цього зловмисник покінчив життя самогубством, зістрибнувши з вікна багатоповерхівки навпроти.

Моторошна НП сталася 20 серпня на Троєщині на проспекті Маяковського, 12. Про це передає Telegram-канал "Київ 24".

Чоловік після падіння отримав травми, не сумісні з життям - він помер на місці.

Зазначається також, що в кіоску, в якому продавали алкогольні напої, продавщицю притиснуло холодильником, і вибратися з палаючого МАФу жінка не змогла, згорівши живцем.

В результаті підпалу інших постраждалих немає.

Після злочину чоловік пішов додому і вистрибнув з вікна квартири на 7 поверсі.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, на страшне вбивство чоловіка штовхнула ревнощі та подальша сварка.

За словами очевидців, у наливайку могли кинути гранату, оскільки люди чули звук вибуху.

На місце події прибули пожежники, і саме поруч з проїжджаючою машиною у дворі на асфальт з багатоповерхівки впав чоловік.

В мережі опублікували відео (21+) падіння самогубці. Ролик доступний для перегляду за цим посиланням (попереджаємо - слабкими нервами краще не дивитися!)

Поліція з'ясовує всі деталі та обставини НП.

НП у Києві: чоловік спалив живцем дружину в магазині і стрибнув з багатоповерхівки (выдео)

У Києві чоловік спалив дружину в магазині та скоїв суїцид (Фото: dtp.kiev.ua)

Відео: Чоловік влаштував пожежу на Троєщині в Києві та наклав на себе руки

Нагадаємо, що сьогодні у Києві чоловік погрожував підірвати супермаркет.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях росіянин скоїв звіряче вбивство - він забив жертву до смерті та намагався спалити.

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