ЧП в Киеве: мужчина сжег жену заживо в магазине и спрыгнул с многоэтажки (видео)

В Киеве мужчина убил жену и покончил с собой (иллюстративное фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Трагедия произошла на столичной Троещине

В Киеве мужчина бросил коктейль молотова в магазинчик на улице, в котором работала его жена. В результате в ларьке начался пожар, и женщина погибла в огне. После этого злоумышленник покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с окна многоэтажки напротив.

Жуткое ЧП произошло 20 августа на Троещине на проспекте Маяковского, 12. Об этом передает Telegram-канал "Киев 24".

Мужчина после падения получил травмы, не совместимые с жизнью - он скончался на месте.

Отмечается также, что в киоске, в котором продавали алкогольные напитки, продавщицу прижало холодильником, и выбраться из пылающего МАФа женщина не смогла, сгорев заживо.

В результате поджога других пострадавших нет.

После преступления мужчина отправился домой и выпрыгнул из окна квартиры на 7 этаже.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, на страшное убийство мужчину толкнула ревность и последующая ссора.

По словам очевидцев, в наливайку могли бросить гранату, так как люди слышали звук взрыва.

На место происшествия прибыли пожарники, и как раз рядом с проезжающей машиной во дворе на асфальт с многоэтажки упал мужчина.

В сети опубликовали видео (21+) падения самоубийцы. Ролик доступен для просмотра по этой ссылке (предупреждаем - слабонервным лучше не смотреть!)

Полиция выясняет все детали и обстоятельства ЧП.

В Киеве мужчина сжег жену в магазине и совершил суицид (Фото: dtp.kiev.ua)

Видео: Мужчина устроил пожар на Троещине в Киеве и покончил с собой

Напомним, что сегодня в Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет.

Ранее сообщалось, что в Черновцах россиянин совершил зверское убийство - он забил жертву до смерти и пытался сжечь.