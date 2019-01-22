Справа про канібалізм у Харкові: нові подробиці жахливого злочину

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Сім'ї канібалів загрожує довічне

У Харкові до Орджонікідзевського районного суду направили обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому вбивстві з розчленуванням колишнього правоохоронця. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Жахливий злочин було скоєно на початку жовтня минулого року.

Батько з сином (41 і 20 років) познайомилися на вулиці з 45-річним чоловіком та запросили його до себе в гості, щоб випити. Вже за столом після чергової чарки гість розповів, що раніше працював правоохоронцем. Новина схвилювала і налякала батька, бо раніше в нього були проблеми із законом. У підсумку п'яні родичі вирішили вбити чоловіка. Син схопив гостя, а батько наносив удари ножем.

Після вбивства чоловіки розчленували тіло жертви та з'їли, поділившись "стравою" з місцевим безхатьком.

Підозрювані розповів слідчим, що тільки через кілька днів після вбивства вони винесли те, що залишилося від тіла вбитого чоловіка і викинули в підвал найближчого будинку.

Вбивцям-канібалам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у вересні під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу із розчленованим тілом жінки.

Також ми писали про те, що користувачів мережі вразило загадкове вбивство українця, який приїхав із заробітків з Чехії, а потім зник.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в США поліція виявила розчленоване і обезголовлене тіло відомої американської моделі Сари Жгоул - їй відрубали голову, розчленували тіло і розклали його у дві валізи, який потім поклали в багажник автомобіля.