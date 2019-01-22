Дело о каннибализме в Харькове: новые подробности жуткого преступления

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Семье каннибалов грозит пожизненное

В Харькове в Орджоникидзевский районный суд направили обвинительный акт в отношении двух мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве с расчленением бывшего правоохранителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Жуткое преступление было совершено в начале октября прошлого года.

Отец с сыном (41 и 20 лет) познакомились на улице с 45-летним мужчиной и пригласили его к себе в гости, чтобы выпить. Уже за столом после очередной рюмки гость рассказал, что раньше работал милиционером. Новость взволновала и напугала отца, так как ранее у него были проблемы с законом. В итоге пьяные родственники решили убить мужчину. Сын схватил гостя, а отец наносил удары ножом.

После убийства мужчины расчленили тело жертвы и съели, поделившись "блюдом" с местным бездомным.

Подозреваемые рассказал следователям, что только через несколько дней после убийства они вынесли то, что осталось от тела убитого мужчины и выбросили в подвал ближайшего дома.

Убийцам-каннибалам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в сентябре под Киевом вблизи железнодорожной колеи в городе Фастов обнаружили чемодан с расчлененным телом женщины.

Также мы писали о том, что пользователей сети поразило загадочное убийство украинца, который приехал с заработков из Чехии, а потом исчез.

Как сообщалось ранее, недавно в США полиция обнаружила расчлененное и обезглавленное тело известной американской модели Сары Жгоул - ей отрубили голову, расчленили тело и разложили его в два чемодана, который затем сложили в багажник автомобиля.