Зухвала крадіжка: у Києві пацієнта обчистили прямо в машині швидкої допомоги

Колаж РБК-Україна

Слідчі стверджують, що подібні крадіжки відбуваються часто

У Києві пацієнта обікрали прямо в лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в Національній поліції міста Києва.

Інцидент стався в четвер, 18 жовтня в Лабораторному провулку, який знаходиться в Печерському районі столиці.

Машина швидкої допомоги доставила постраждалого пацієнта до київської лікарні №17. Коли потерпілого на каталці відправили в приймальне відділення, в машині швидкої допомоги залишилися його особисті речі. Пацієнт попросив медиків принести речі, але вони повідомили йому, щт в автомобілі невідкладної допомоги нічого немає. Так киянин позбувся куртки, в кишені якої лежали мобільний телефон, ключі від квартири і всі його грошові кошти – кілька тисяч гривень.

Постраждалий киянин попросив у сусіда по палаті мобільний і викликав на місце події поліцію. Вони завели кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 КК України (Крадіжка). Проте розслідування зайшло в глухий кут, так як ніяких доказів причетності до крадіжки співробітників швидкої допомоги немає.

Слідчі пояснили, що цей випадок не єдиний. Біля великих лікарень, куди доставляють невідкладних хворих, діють угруповання кишенькових злодіїв, які користуються метушнею і крадуть речі не тільки пацієнтів, але й медиків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Марія Максакова повідомила про напад на її квартиру.

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Відео: РБК-Україна