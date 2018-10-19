Дерзкая кража: в Киеве пациента обчистили прямо в машине скорой помощи

Коллаж РБК-Украина

Следователи утверждают, что подобные кражи происходят часто

В Киеве пациента обокрали прямо в больнице скорой помощи. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Национальной полиции города Киева.

Инцидент произошел в четверг, 18 октября в Лабораторном переулке, который находится в Печерском районе столицы.

Машина скорой помощи доставила пострадавшего пациента в киевскую больницу №17. Когда пострадавшего на каталке отправили в приемное отделение, в машине скорой помощи остались его личные вещи. Пациент попросил медиков принести вещи, но они сообщили ему, что в автомобиле неотложной помощи ничего нет. Так киевлянин лишился куртки, в кармане которой лежали мобильный телефон, ключи от квартиры и все его денежные средства – несколько тысяч гривен.

Пострадавший киевлянин попросил у соседа по палате мобильный и вызвал на место происшествия полицию. Они завели уголовное производство по части 1 статьи 185 УК Украины (Кража). Однако расследование зашло в тупик, так как никаких доказательств причастности к краже сотрудников скорой помощи нет.

Следователи объяснили, что этот случай не единственный. Возле крупных больниц, куда доставляют неотложных больных, действуют группировки карманных воров, которые пользуются суматохой и воруют вещи не только пациентов, но и медиков.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Мария Максакова сообщила о нападении на ее квартиру.

А также писали о том, что мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт.

Видео: РБК-Украина