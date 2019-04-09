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Дитячі гойдалки вбили дитину: деталі трагедії під Вінницею

STYLERПодії    09.04.2019 - 16:37
Дитячі гойдалки вбили дитину: деталі трагедії під Вінницею
У Вінницькій області загинула дитина (Колаж РБК-Україна)

Дівчинка отримала важку черепно-мозкову травму

У Вінницькій області загинула дитина після того, як отримала травму голови на дитячому майданчику. Про це повідомляє 33 Kanal.

Трагедія сталася в понеділок, 8 квітня, в Бершадському районі Вінницької області. Дев'ятирічну дівчинку доставили в реанімаційне відділення Бершадської лікарні.

Вона була без свідомості, у важкому стані, медики діагностували у неї відкриту черепно-мозкову травму. На жаль, під час надання екстреної медичної допомоги дівчинка померла.

Серйозну черепно-мозкову травму дитина отримала на дитячому майданчику. Спочатку вона каталася на гойдалці, а потім впала. Коли вона почала підніматися, гойдалка її вдарила по голові.

Дитячі гойдалки вбили дитину: деталі трагедії під Вінницею

Гойдалка вбили маленьку дівчинку (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Під час трагедії мама дівчинки перебувала поруч з ще однією дитиною. Дівчинці було надано медичну допомогу відразу на дитячому майданчику, а потім її відправили в лікарню для проведення екстреної операції. Проте врятувати дитину лікарям не вдалося.

На місце події викликали патрульну поліцію і за даним фактом було порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилися нові деталі про трагедію з підлітками під Києвом.

А також ми розповідали про трагічну загибель маленького хлопчика у Львівській області.

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