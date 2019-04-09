ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Детские качели убили ребенка: детали трагедии под Винницей

STYLERПроисшествия    09.04.2019 - 16:37
Детские качели убили ребенка: детали трагедии под Винницей
В Винницкой области погиб ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму

В Винницкой области погиб ребенок после того, как получил травму головы на детской площадке. Об этом сообщает 33 Kanal.

Трагедия произошла в понедельник, 8 апреля, в Бершадском районе Винницкой области. Девятилетнюю девочку доставили в реанимационное отделение Бершадской больницы.

Она была без сознания, в тяжелом состоянии, медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму. К сожалению, во время оказания экстренной медицинской помощи девочка скончалась.

Серьезную черепно-мозговую травму ребенок получил на детской площадке. Сначала она каталась на качелях, а потом упала. Когда она начала подниматься, качелей ее ударило по голове.

Детские качели убили ребенка: детали трагедии под Винницей

Качели убили маленькую девочку (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Во время трагедии мама девочки находилась рядом с еще одним ребенком. Девочке была оказана медицинская помощь сразу на детской площадке, а потом ее отправили в больницу для проведения экстренной операции. Однако спасти ребенка врачам не удалось.

На место происшествия также вызвали патрульную полицию и по данному факту было открыто криминальное дело по статье 115 Криминального кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появились новые детали о трагедии с подростками под Киевом.

А также мы рассказывали о трагической гибели маленького мальчика во Львовской области.  

В Тернопольской области умер младенец: детали трагедии Планировали большую свадьбу: во Львовской области трагически погибла девушка
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины гибельсмерть ребенка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь