Детские качели убили ребенка: детали трагедии под Винницей

В Винницкой области погиб ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму

В Винницкой области погиб ребенок после того, как получил травму головы на детской площадке. Об этом сообщает 33 Kanal.

Трагедия произошла в понедельник, 8 апреля, в Бершадском районе Винницкой области. Девятилетнюю девочку доставили в реанимационное отделение Бершадской больницы.

Она была без сознания, в тяжелом состоянии, медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму. К сожалению, во время оказания экстренной медицинской помощи девочка скончалась.

Серьезную черепно-мозговую травму ребенок получил на детской площадке. Сначала она каталась на качелях, а потом упала. Когда она начала подниматься, качелей ее ударило по голове.

Качели убили маленькую девочку (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Во время трагедии мама девочки находилась рядом с еще одним ребенком. Девочке была оказана медицинская помощь сразу на детской площадке, а потом ее отправили в больницу для проведения экстренной операции. Однако спасти ребенка врачам не удалось.

На место происшествия также вызвали патрульную полицию и по данному факту было открыто криминальное дело по статье 115 Криминального кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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