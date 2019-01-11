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"Дівчина померла": в мережі обговорюють ДТП під Києвом за участю автомобіля поліції

STYLERПодії    11.01.2019 - 17:53
"Дівчина померла": в мережі обговорюють ДТП під Києвом за участю автомобіля поліції
Колаж РБК-Україна

Один з користувачів мережі повідомив, що водій"Mitsubishi" померла в лікарні

Вранці, 11 січня під Києвом сталася серйозна ДТП за участю автомобіля патрульної поліції та "Mitsubishi". Жінка, яка перебувала за кермом, у важкому стані. Один з користувачів мережі написав про те, що жінка померла. Про це повідомив ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

Дорожньо-транспортна пригода трапилося на Новоірпінській трасі в селі Романівка.

За інформацією ресурсу, водій автомобіля "Mitsubishi", під час маневрування, не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем поліції. Водій поліції почав гальмувати, але уникнути зіткнення не вдалося.

Водій евакуатора, який першим зупинився на місці, допоміг витягнути постраждалу, яка вже була без свідомості.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

У мережі активно коментують подію. Один з користувачів залишив повідомлення, що водій автомобіля "Mitsubishi" померла в лікарні.

&quot;Дівчина померла&quot;: в мережі обговорюють ДТП під Києвом за участю автомобіля поліції

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

До речі, нещодавно поліція оприлюднила статистику ДТП за 2018 рік, згідно з якою в Україні в автомобільних аваріях щодня гинуло 9 осіб.

Також ми повідомляли про те, що нещодавно у Києві правоохоронці затримали невинуватого за вчинення іншими людьми злочину людину, нанесли величезний моральний і матеріальний збиток.

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