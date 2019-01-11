"Девушка умерла": в сети обсуждают ДТП под Киевом с участием автомобиля полиции

Коллаж РБК-Украина

Один из пользователей сети сообщил, что водитель ""Mitsubishi" скончалась в больнице

Утром, 11 января под Киевом произошло серьезное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и "Mitsubishi". Находящаяся за рулем женщина в тяжелом состоянии. Один из пользователей сети написал о том, что женщина умерла. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Новоирпенской трассе в селе Романовка.

По информации ресурса, водитель автомобиля "Mitsubishi", во время маневрирования, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем полиции. Водитель полиции начал тормозить, но столкновения избежать не удалось.

Водитель эвакуатора, который первым остановился на месте, помог вытащить пострадавшую, которая уже была без сознания.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

В сети активно комментируют произошедшее. Один из пользователей оставил сообщение, что водитель автомобиля "Mitsubishi" умерла в больнице.

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

Кстати, недавно полиция обнародовала статистику ДТП за 2018 год, согласно которой в Украине в автомобильных авариях ежедневно гибло 9 человек.

Также мы сообщали о том, что недавно в Киеве правоохранители задержали невиновного за совершение другими людьми преступления человека, нанеся огромный моральный и материальный ущерб.