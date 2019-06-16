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У Дніпрі біля супермаркету порізали двох молодиків: усі подробиці

STYLERПодії    16.06.2019 - 12:42
У Дніпрі біля супермаркету порізали двох молодиків: усі подробиці
У Дніпрі біля АТБ напали на двох хлопців - всі деталі (колаж РБК-Україна)

Інцидент стався біля супермаркету "АТБ" вночі

У Дніпрі біля "АТБ" невідомі напали на двох хлопців і завдали їм ножові поранення. Інцидент стався 16 червня, близько 1:00, на проспекті Богдана Хмельницького. Про те, за яких обставин сталася різанина, розповідає "Інформатор".

Близько 1:00 біля супермаркету "АТБ" молодим людям, 25 і 19 років, підійшли двоє невідомих. Під загрозою ножа вони стали вимагати у хлопців телефони та цінні речі. 25-річний хлопець, побачивши ніж, почав тікати, але нападник поранив його ножем по лівій руці. Усвідомивши безвихідність ситуації, 19-річний молодий чоловік також кинувся навтьоки, однак його наздогнали, побили і завдали ударів ножем в області вуха. Після зловмисники забрали рюкзак з речами і зникли.

У Дніпрі біля супермаркету порізали двох молодиків: усі подробиці

У Дніпрі біля АТБ напали на двох хлопців - всі деталі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Постраждалі викликали поліцію. Правоохоронці за гарячими слідами знайшли злочинців і доставили у відділення поліції. Ними виявилися 33-річний та 36-річний місцеві жителі. У зловмисників вилучили ніж і речі потерпілих. Рюкзак віддали власнику.

Нагадаємо, що раніше у метро Києва пасажири влаштували криваву різанину. Конфлікт швидко переріс в бійку, і коли у одного з нападників в руках опинився ніж, хлопці побігли до станції метро. Однак зловмисника це не зупинило. Порушник наздогнав та вдарив ножем у руку потерпілому.

Ми писали, що студент влаштував різанину в житомирському гуртожитку. Конфлікт виник між двома хлопцями на загальній кухні, де вони готували їжу. Після словесної перепалки один з хлопців схопив ніж і завдав опоненту кілька поранень.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві таксист з ножем накинувся на поліцейського. При цьому чоловік був у неадекватному стані. Інцидент стався на Лісовому масиві вночі.

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