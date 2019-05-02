У Києві таксист з ножем накинувся на поліцейського: всі деталі (відео)

Напад з ножем на поліцейського здійснив таксист в Києві (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Напад було скоєно на Лісовому масиві в Києві

Напад на поліцейського на Лісовому масиві в Києві в ніч на 2 травня скоїв чоловік, який перебував в неадекватному стані, повідомляє Інформатор.

Інцидент стався за адресою Лісовий проспект, 13. Поліцейський у цивільному помітив чоловіка, який розгулював по вулиці з ножем, і вирішив йому перешкодити. Між чоловіками сталася сутичка, неадекват штрикнув поліцейського ножем у грудну клітку.

Пізніше стало відомо, що зловмисник до інциденту пересувався на авто Kia Sportage з наклейками служби таксі Uklon. Коли авто потрапило в орієнтування поліції, таксист спробував сховатися у дворах. Він вибіг з машини, зайшов у двір будинку, де і стався конфлікт з правоохоронцем.

Напад з ножем на поліцейського здійснив таксист в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Поліцейського з колото-різаною раною грудної клітини доставили в лікарню, зараз його стан уточнюється.

А неадекватного таксиста доставили в управління поліції. Тест на алкоголь показав 1,23 проміле. Деталі події встановить слідство.

Напад з ножем на поліцейського здійснив таксист в Києві (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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