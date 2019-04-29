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Поножовщина в супермаркеті: подробиці НП в Харкові

STYLERПодії    29.04.2019 - 18:17
Поножовщина в супермаркеті: подробиці НП в Харкові
Напад з ножем в "Сільпо" в Харкові (ілюстративне фото: facebook.com/nevnov)

Поножовщина сталася в черзі до каси

В супермаркеті "Сільпо" у харківському торговельно-розважальному комплексі "Україна" двоє дівчат влаштували поножовщину. Про це повідомляє паблік ХС Салтівка в Facebook.

Відомо, що дві дівчини, що стояли в черзі на касі, щось не поділили. Одна з них вирвала інший жмут волосся, а інша кілька разів штрикнула ту ножем.

Інцидент стався в неділю, 28 квітня.

 

Напад з ножем в "Сільпо" в Харкові (фото: facebook.com/h.saltovka/)

За словами свідків, на касі одна жінка раптово напала на іншу, завдавши їй удари ножем в руку. У конфлікт, на щастя, втрутилася охорона супермаркету, котра і перешкодила втекти агресорші з ножем.

Прибулі медики "швидкої" надали потерпілій першу необхідну допомогу. Її життю нічого не загрожує.

Дівчину затримала поліція. Правоохоронці з'ясовують усі деталі події і обирають запобіжний захід учасниці конфлікту.

 

Напад з ножем в "Сільпо" в Харкові (фото: facebook.com/h.saltovka/)

Нагадаємо, 15-річний підліток накинувся на матір і бабусю з ножем в Печерському районі Києва.

До речі, нещодавно суд виніс вирок 40-річному нелюду, який намагався зґвалтувати і вбити 12-річну дівчинку на Хортиці.

Раніше ми повідомляли про те, що псевдокопы в масках напали на будинок під Запоріжжям.

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