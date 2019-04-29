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Поножовщина в супермаркете: подробности ЧП в Харькове

STYLERПроисшествия    29.04.2019 - 18:17
Поножовщина в супермаркете: подробности ЧП в Харькове
Нападение с ножом в "Сильпо" в Харькове (иллюстративное фото: facebook.com/nevnov)

Поножовщина произошла в очереди к кассе

В супермаркете "Сильпо" в харьковском торгово-развлекательном комплексе "Украина" две девушки устроили поножовщину. Об этом сообщает паблик ХС Салтовка в Facebook.

Известно, что две девушки, стоявшие в очереди к касе, что-то не поделили. Одна из них вырвала другой клок волос, а другая несколько раз пырнула ее ножом.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля.

 

Нападение с ножом в "Сильпо" в Харькове (фото: facebook.com/h.saltovka/)

По словам свидетелей, на кассе одна женщина внезапно напала на другую, нанеся ей удары ножом в руку. В конфликт, к счастью, вмешалась охрана супермаркета, которая и помешала сбежать агрессорше с ножом.

Прибывшие медики "скорой" оказали пострадавшей первую необходимую помощь. Ее жизни ничего не угрожает.

Девушку задержала прибывшая полиция. Правоохранители выясняют все детали происшествия и выбирают меру пресечения участнице конфликта.

 

Нападение с ножом в "Сильпо" в Харькове (фото: facebook.com/h.saltovka/)

Напомним, 15-летний подросток набросился на мать и бабушку с ножом в Печерском районе Киева.

К слову, недавно суд вынес приговор 40-летнему извергу, который пытался изнасиловать и убить 12-летнюю девочку на Хортице.

Ранее мы сообщали о том, что псевдокопы в масках напали на дом под Запорожьем.

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