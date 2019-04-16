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Псевдокопы в масках напали на дом под Запорожьем: что известно

STYLERПроисшествия    16.04.2019 - 16:55
Псевдокопы в масках напали на дом под Запорожьем: что известно
Бандиты в форме полиции напали на дом под Запорожьем (коллаж РБК-Украина)

Одного преступника, переодетого в полицейскую форму, удалось задержать

Группа грабителей в масках, переодетых в форму полиции, совершила нападение на частное домовладение в селе Разумовка Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-центре нацполиции области.

Инцидент произошел 16 апреля утром. В полицию около 10:40 поступило сообщение от соседа жертв нападения.

Известно, что благодаря сообщению неравнодушного гражданина одного из "псевдокопов" задержали. Остальным удалось скрыться, сейчас их активным поиском занимаются правоохранители.

У задержанного изъяли оружие: пистолет и нож. Он и остальные нападавшие были одеты в форменную одежду работников полиции.

Псевдокопы в масках напали на дом под Запорожьем: что известно

Бандиты в форме полиции напали на дом под Запорожьем (фото: npu.gov.ua)

Полицейским удалось установить, что злоумышленники передвигаются на автомобиле "КIА". На территории области было введено полицейскую операцию "Сирена", впоследствии авто злоумышленников нашли брошенным.

Сейчас на розыск и задержание злоумышленников ориентированы все патрули запорожской полиции.

 

Бандиты в форме полиции напали на дом под Запорожьем (фото: npu.gov.ru)

Напомним, жители новостройки в Харькове жалуются, что одна из соседок пугает детей и даже бросается на них с кулаками и электрошокером.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове неизвестные нападают на людей.

А также писали о том, что в Одессе охранник ТЦ набросился на детей с газовым баллончиком.

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