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Не так сидели: в Одессе охранник ТЦ набросился на детей с газовым баллончиком

STYLERПроисшествия    26.03.2019 - 17:03
Не так сидели: в Одессе охранник ТЦ набросился на детей с газовым баллончиком
Коллаж РБК-Украина

Охранник начал брызгать детям в глаза из баллончика после того, как они вышли из супермаркета

В Одессе охранник торгового центра "Афина" набросился на группу 13-летних подростков за то, что они присели на пол поесть и выпить сок. Об инциденте рассказала мама одного из пострадавших Елена Наумкина на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел вечером, 25 марта, в торговом центре "Афина", в центре Одессы. Как рассказала Елена Наумкина, группа подростков зашла в продуктовый супермаркет, который находится в этом ТЦ, чтобы купить себе булочки и сок. При себе у мальчиков был скейт и самокат. Чтобы не создавать неудобства, один из мальчиков, Ярослав и его друг, остались у входа с инвентарем, а остальные пошли за покупками.

В ожидании друзей Ярослав с другом присели на пол, чтобы перекусить. Но к ним тут же подошел охранник и попросил выйти из помещения, так как они нарушают порядок. Дети спокойно ответили, что сейчас дождутся друзей и выйдут, буквально через пару минут. Однако после этого к ним подошел другой охранник, который начал вести себя неадекватно.

"Сразу после этого подошел неадекват и матом потребовал выйти немедленно. Дети встали и пошли, бубня под нос что-то о своих правах (ни мата, ни агрессии со стороны детей не было). Уже перед дверью на выход охранник берет сына за шкирку и выталкивает за дверь. Ребенок ударяется плечом. Осталась опухоль. Когда дети стояли уже за дверями на улице, охранник выбежал и начал брызгать перцовым баллончиком в глаза", - сообщила Наумкина.

Ярославу оказали необходимую медицинскую помощь, и медики поставили ему диагноз – ожог роговицы. Его мама обратилась в полицию и ей рассказали, что этот охранник им знаком, видео инцидента они изъяли, но посетовали, что не могут найти управу на охранную компанию, в которой работает этот охранник.

В полиции сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Начато уголовное производство по ч.1 ст.125 УК Украины.

Не так сидели: в Одессе охранник ТЦ набросился на детей с газовым баллончиком

Ярослав пострадал от неадекватного поведения охранника ТЦ (facebook.com/lena.naumkina)

В комментариях пользователи высказали свое негативное отношение к инциденту и отметили, что дети ничем не заслужили такого грубого отношения. Однако нашлись и те, которые начали подозревать подростков в том, что они спровоцировали взрослого мужчину на такие действия.

Напомним, ранее мы писали о том, что неадекватный охранник киевского супермаркета угрожал покупательнице расправой.

А также рассказывали о том, что во Львове злоумышленник проник в квартиру и принял душ.

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