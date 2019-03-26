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Не так сиділи: в Одесі охоронець ТЦ накинувся на дітей з газовим балончиком

STYLERПодії    26.03.2019 - 17:03
Не так сиділи: в Одесі охоронець ТЦ накинувся на дітей з газовим балончиком
Колаж РБК-Україна

Охоронець почав бризкати дітям в очі з балончика після того, як вони вийшли з супермаркету

В Одесі охоронець торгового центру "Афіна" накинувся на групу 13-річних підлітків за те, що вони сіли на підлогу поїсти і випити сік. Про інцидент розповіла мама одного з потерпілих Олена Наумкіна на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався ввечері, 25 березня, у торговому центрі "Афіна", в центрі Одеси. Як розповіла Олена Наумкіна, група підлітків зайшла в продуктовий супермаркет, який знаходиться в цьому ТЦ, щоб купити собі булочки і сік. При собі у хлопців було скейт і самокат. Щоб не створювати незручності, один з хлопчиків, Ярослав і його друг, залишилися біля входу з інвентарем, а решта пішли за покупками.

В очікуванні друзів Ярослав з другом сіли на підлогу, щоб перекусити. Але до них відразу підійшов охоронець і попросив вийти з приміщення, так як вони порушують порядок. Діти спокійно відповіли, що зараз дочекаються друзів і вийдуть, буквально через пару хвилин. Однак після цього до них підійшов інший охоронець, який почав поводити себе неадекватно.

"Відразу після цього підійшов неадекват і матом зажадав негайно вийти. Діти встали і пішли, бубня під ніс щось про своїх правах (ні мату, ні агресії з боку дітей не було). Вже перед дверима на вихід охоронець бере сина за шкірку і виштовхує за двері. Дитина вдаряється плечем. Залишилася пухлина. Коли діти стояли вже за дверима на вулиці, охоронець вибіг і почав бризкати перцевим балончиком в очі", - повідомила Наумкіна.

Ярославу надали необхідну медичну допомогу, і медики поставили йому діагноз – опік рогівки. Його мама звернулася в поліцію і їй розповіли, що цей охоронець їм знайомий, відео інциденту вони вилучили, але нарікають, що не можуть знайти управу на охоронну компанію, в якій працює цей охоронець.

У поліції повідомили, що за фактом події проводиться перевірка. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України.

Не так сиділи: в Одесі охоронець ТЦ накинувся на дітей з газовим балончиком

Ярослав постраждав від неадекватної поведінки охоронця ТЦ (facebook.com/lena.naumkina)

У коментарях користувачі висловили своє негативне ставлення до інциденту і відзначили, що діти нічим не заслужили такого брутального ставлення. Проте знайшлися і ті, які почали підозрювати підлітків у тому, що вони спровокували дорослого чоловіка на такі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неадекватний охоронець київського супермаркету погрожував жінці розправою.

А також розповідали про те, що у Львові зловмисник проник у квартиру і прийняв душ.

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