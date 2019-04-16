Псевдокопи в масках напали на будинок під Запоріжжям: що відомо

Бандити у формі поліції напали на будинок під Запоріжжям (коллаж РБК-Україна)

Одного злочинця, перевдягненого в поліцейську форму, вдалося затримати

Група грабіжників у масках, перевдягнених у форму поліції, здійснила напад на приватне домоволодіння в селі Розумівка Запорізької області. Про це повідомили в прес-центрі нацполіції області.

Інцидент трапився 16 квітня вранці. До поліцію близько 10:40 надійшло повідомлення від сусіда жертв нападу.

Відомо, що завдяки повідомленню небайдужого громадянина одного з "псевдокопів" затримали. Іншим вдалося втекти, зараз їх активним пошуком займаються правоохоронці.

У затриманого вилучили зброю: пістолет та ніж. Він та інші нападники були одягнені у формений одяг працівників поліції.

Бандити у формі поліції напали на будинок під Запоріжжям (фото: npu.gov.ua)

Поліцейським вдалося встановили, що зловмисники пересуваються на автомобілі "КІА". На території області було введено поліцейську операцію "Сирена", згодом авто зловмисників знайшли покинутим.

Наразі на розшук та затримання зловмисників орієнтовано всі патрулі запорізької поліції.

Бандити у формі поліції напали на будинок під Запоріжжям (фото: npu.gov.ua)

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