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Просила не вбивати: нові деталі нападу на дівчинку на Хортиці

STYLERЖиття    26.04.2019 - 15:45
Просила не вбивати: нові деталі нападу на дівчинку на Хортиці
Напад на дівчинку на Хортиці (колаж: РБК-Україна)

Нападник душив і бив дівчинку каменем по голові

Напад на 12-річну вихованку кінного спортивного клубу на Хортиці стався ще 1 червня 2017 року. Днями Запорізький районний суд виніс вирок 40-річному нелюду, який намагався зґвалтувати і вбити дитину.

В той злощасний день дівчинка приїхала в клуб "Еквітес", переодяглася, пішла до стайні і виявила, що всі вже пішли в балку, де паслися коні.

Вона попрямувала туди і по дорозі зустріла невідомого чоловіка, який сказав, що знає, куди йти, і запропонував провести.

Коли ж вони спустилися до струмка, нелюд повалив її на землю і намагався зґвалтувати - він зняв з неї штани, чіпав і душив. За словами дівчинки, вона раз п'ятнадцять просила її не вбивати і відчайдушно пручалася.

Школярці нарешті вдалося вирватися, але чоловік наздогнав її почав бити каменем по голові. А коли вирішив, що вбив, спокійно пішов геть.

Дівчинка згадує, що намагалася повзти, але втрачала свідомість. На щастя, рідні вже кинулися на пошуки дочки - ввечері її з тяжкими травмами голови знайшла мама разом із співробітниками клубу в нетрях урочища.

Постраждала провела тиждень у реанімації в дитячій обласній лікарні.

Просила не вбивати: нові деталі нападу на дівчинку на Хортиці

Напад на дівчинку на Хортиці - суд виніс вирок (ґвалтівник, фото: facebook.com/vkgunpzp/)

Нападника незабаром зловили, але він не визнав своєї провини. Тим не менш слідству вдалося зібрати достатньо доказів. А дівчинка впізнала в ньому нападника.

Чоловік 1978 року народження скоїв напад на дитину після того, як нещодавно звільнився з в'язниці.

Запорізький райсуд визнав його винним за ст. 115 КК України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, троє підлітків в селі Пісочин Харківської області вчинили зґвалтування 6-річного хлопчика. Вони зняли знущання на камеру телефону і намагалися продати відео в школі за 50 гривень.

Раніше також повідомлялося, що недавно педофіл у Хмельницькій області зґвалтував і пограбував 11-річну дівчинку.

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