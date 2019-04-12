ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Харковом школярі зґвалтували 6-річного хлопчика заради 50 грн

STYLERПодії    12.04.2019 - 15:35
Під Харковом школярі зґвалтували 6-річного хлопчика заради 50 грн
Зґвалтування хлопчика під Харковом школярі зняли на відео (колаж РБК-Україна)

Зґвалтована дитина має вади розвитку

Зґвалтування 6-річного хлопчика скоїли троє підлітків в селі Пісочин Харківської області. Вони заманили дитину в покинуту будівлі аптеки і зняли знущання на камеру телефону. Крім того, ґвалтівники пропонували купити за 50 гривень відео зґвалтування в школі, де вони навчаються. Про це повідомляють Факти. ICTV.

11-річний брат потерпілого розповів, що двоє восьмикласників і один дев'ятикласник покликали їх пограти в занедбаний будинок. Потім старшого хлопчика вони виштовхали за двері і поглумилися над дитиною.

Садисти продовжують спокійно ходити в школу. У поліції кажуть, що через те, що минув час, злочин складно довести. А маленька жертва не може що-небудь розповісти, оскільки дитина має проблеми зі спілкуванням.

Під Харковом школярі зґвалтували 6-річного хлопчика заради 50 грн

Зґвалтування хлопчика під Харковом школярі зняли на відео (один з підозрюваних, скрін: YouTube/Надзвичайні новини. ICTV)

Найжахливіше те, що троє підлітків стали справжніми героями в школі, де вчаться. Тим часом батьки бояться пускати дітей до школи. Діти задають батькам дивні запитання на кшталт "Мама, а що таке згвалтування?"

Найстаршому насильникові всього 15 років. Вони не приховують свій злочин і пишаються ним.

Батьки шестирічного Вови дізналися про подію тільки на третій день від старшого сина Миколи. Мама написала заяву, а потім відмовилася від неї, оскільки у поліції сказали, що довести вже нічого неможливо. Відео, яке може стати головним доказом, правоохоронці також не можуть відшукати.

Зґвалтування хлопчика під Харковом школярі зняли на відео (YouTube/Надзвичайні новини. ICTV)

Мешканці Пісочина шоковані бездіяльністю поліції. Вони збирають підписи і збираються подавати заяву в прокуратуру.

Нагадаємо, нещодавно педофіл у Хмельницькій області зґвалтував і пограбував 11-річну дівчинку.

На Прикарпатті 13-річну дівчинку ґвалтував коханець її матері Мати знала: деталі наруги над дитиною у Чернівецькій області
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України изнасилование
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся