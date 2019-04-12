Под Харьковом школьники изнасиловали 6-летнего мальчика ради 50 грн

Изнасилование мальчика под Харковом школьники сняли на видео (коллаж РБК-Украина)

Изнасилованный ребенок имеет пороки развития

Изнасилование 6-летнего мальчика совершили трое подростков в селе Песочин Харьковской области. Они заманили ребенка в здание заброшенной аптеки и сняли издевательство на камеру телефона. Кроме того, насильники предлагали купить за 50 гривен видео изнасилования в школе, где они учатся. Об этом сообщают Факты. ICTV.

11-летний брат пострадавшего рассказал, что двое восьмиклассников и один девятиклассник позвали их поиграть в заброшенное здание. Затем старшего мальчика они вытолкали за дверь и поглумились над ребенком.

Садисты продолжают спокойно ходить в школу. В полиции говорят, что по прошествии времени преступление сложно доказать. А маленькая жертва не может что-либо рассказать, так как ребенок имеет проблемы с общением.

Изнасилование мальчика под Харковом школьники сняли на видео (один из подозреваемых, скрин: YouTube/Надзвичайні новини. ICTV)

Самое ужасное то, что трое подростков стали настоящими героями в школе, где учатся. Тем временем родители боятся пускать детей в школу. Дети задают родителям странные вопросы, вроде "Мама, а что такое изнасилование?"

Самому старшему насильнику всего 15 лет. Они не скрывают свое преступление и гордятся этим.

Родители шестилетнего Вовы узнали о произошедшем только на третий день от старшего сына Николая. Мама написала заявление, а потом отказалась от него, поскольку в полиции сказали, что доказать уже ничего невозможно. Видео, которое может стать главным доказательством, правоохранители также не могут отыскать.

Изнасилование мальчика под Харковом школьники сняли на видео (YouTube/Надзвичайні новини. ICTV)

Жители Песочина шокированы бездействием полиции. Они собирают подписи и собираются подавать заявление в прокуратуру.

Напомним, недавно педофил в Хмельницкой области изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку.