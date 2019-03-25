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Зверское изнасилование 11-летнего ребенка под Хмельницким: все подробности

STYLERПроисшествия    25.03.2019 - 15:39
Зверское изнасилование 11-летнего ребенка под Хмельницким: все подробности
Педофил изнасиловал 11-летнюю девочку под Хмельницким (коллаж РБК-Украина)

Педофил всю ночь прятался в сеновале, чтобы избежать наказания

Педофил в Хмельницкой области изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку. Трагический инцидент случился в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции В'вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, 28-летний извращенец заманил ребенка в свой дом, где надругался, разрушив девочке жизнь.

Уже на следующий день после совершения страшного преступления подонка был задержан, - пишет заместитель председателя Национальной полиции.

Всю ночь педофил прятался в сеновале, однако это не допомгло ему избежать задержания за страшное преступление.

Зверское изнасилование 11-летнего ребенка под Хмельницким: все подробности

Педофил изнасиловал 11-летнюю девочку под Хмельницким (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В'вячеслав Аброськин в очередной раз напоминает, что Украине нужен закон, который бы жестоко наказывал за половые преступления в отношении детей. А педофилов необходимо заносить в специальный реестр, чтобы разорвать эту порочную цепь преступлений, когда жертвы насилия сами становятся насильниками.

Зверское изнасилование 11-летнего ребенка под Хмельницким: все подробности

Педофил изнасиловал 11-летнюю девочку под Хмельницким (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ранее мы писали о том, что на Прикарпатье (Ивано-Франковская область) 13-летнюю девочку развращал любовник ее матери. Ребенок боялась насильника, поэтому никому ничего не рассказывала.

Также мы сообщали о том, что в Херсоне местный житель решил соблазнить трехлетнюю девочку. Девочка рассказала своей няне, что новый "друг" матери трогал ее за интимные места, утверждая, что это безобидная игра.

Напомним, мы сообщали, что в одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал шестиклассника и снял все издевательства на камеру мобильного телефона.

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