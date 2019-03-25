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Звіряче зґвалтування 11-річної дитини під Хмельницьким: всі подробиці

STYLERПодії    25.03.2019 - 15:39
Звіряче зґвалтування 11-річної дитини під Хмельницьким: всі подробиці
Педофіл зґвалтував 11-річну дівчинку під Хмельницьким (колаж РБК-Україна)

Педофіл всю ніч ховався в сіннику, щоб уникнути покарання

Педофіл в Хмельницькій області зґвалтував та пограбував 11-річну дівчинку. Трагічний інцидент трапився у неділю, 24 березня. Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, 28-річний збоченець заманив дитину до свого будинку, де поглумився, зруйнувавши дівчинці життя.

Вже наступного дня після скоєння страшного злочину покидька було затримано, - пише заступник голови Національної поліції.

Усю ніч педофіл ховався в сіннику, однак це не допомгло йому уникнути затримання за страшний злочин.

Звіряче зґвалтування 11-річної дитини під Хмельницьким: всі подробиці

Педофіл зґвалтував 11-річну дівчинку під Хмельницьким (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В'ячеслав Аброськін вкотре нагадує, що Україні потрібен закон, який би жорстоко карав за статеві злочини щодо дітей. А педофілів необхідно заносити в спеціальний реєстр, щоб розірвати цей порочний ланцюг злочинів, коли жертви насильства самі стають насильниками.

Звіряче зґвалтування 11-річної дитини під Хмельницьким: всі подробиці

Педофіл зґвалтував 11-річну дівчинку під Хмельницьким (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Раніше ми писали про те, що на Прикарпатті (Івано-Франківська область) 13-річну дівчинку розбещував коханець її матері. Дитина боялася ґвалтівника, тому нікому нічого не розповідала.

Також ми повідомляли про те, що в Херсоні місцевий житель вирішив спокусити трирічну дівчинку. Дівчинка розповіла своїй няньці, що новий "друг" матері чіпав її за інтимні місця, стверджуючи, що це невинна гра.

Нагадаємо, ми інформували, що в одному з українських сіл 14-річний підліток зґвалтував шестикласника і зняв всі знущання на камеру мобільного телефону.

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