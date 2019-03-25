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На Прикарпатті 13-річну дівчинку ґвалтував коханець її матері

STYLERЖиття    25.03.2019 - 11:08
На Прикарпатті 13-річну дівчинку ґвалтував коханець її матері
Колаж РБК-Україна

Ґвалтівник розбещував неповнолітню дитину

На Прикарпатті (Івано-Франківська область) 13-річну дівчинку розбещував коханець її матері. Про це пише інформаційне видання Фіртка, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Наголошується, що 21 березня до поліцейських звернулася 33-річна жінка, мешканка одного з сіл області. Вона повідомила, що її 44-річний співмешканець розбещував 13-річну доньку.

Це відбувалося протягом тривалого часу в ті моменти, коли вдома нікого не було. Підозрюваним у скоєнні злочину є уродженець Львівської області, раніше не судимий. Чоловік вже був допитаний, проте провину так і не визнав.

Правоохоронці поспілкувалися з потерпілою, яка підтвердила слова матері. Каже, боялася чоловіка, а тому не розповідала раніше. На даний момент правоохоронцями вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу за ч. 2 ст. 156 КК (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи батьком, матір'ю або особою, що їх замінює). Збоченцю загрожує термін позбавлення волі до п'яти років.

Нагадаємо, що тренер-педофіл роками ґвалтував 12-річну ученицю. Перший випадок насильства стався у січні 2017 року, коли неповнолітній ледь виповнилося 12 років. Збоченець розбестив дівчинку, а зґвалтування тривали впродовж двох років.

Ми писали, що раніше в Херсоні місцевий житель вирішив спокусити трирічну дівчинку. Дівчинка розповіла своїй няньці, що новий "друг" матері чіпав її за інтимні місця, стверджуючи, що це невинна гра.

Ми повідомляли, що у приміській школі Якутська вчитель фізкультури 6 місяців ґвалтував 13-річну ученицю у спортзалі школи. Вчитель фізкультури не визнає своєї провини, однак слідство підтверджує зворотне. Насильством педагог займався зі школяркою не тільки в спортзалі, але і в своїй машині, а також в квартирі.

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