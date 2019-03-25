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Тренер-педофил годами насиловал 12-летнюю ученицу

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 09:26
Тренер-педофил годами насиловал 12-летнюю ученицу
Коллаж РБК-Украина

Изнасилование девочки педофил начал совершать, когда ей едва исполнилось 12

В Московской области России 40-летний тренер по боевым искусствам насиловал ученицу одной из школ Одинцовского района, которая являлась его подопечной. О жутком инциденте информируют росСМИ.

Первый случай насилия произошел в январе 2017 года, когда несовершеннолетней едва исполнилось 12 лет. Извращенец растлил девочку, а изнасилования продолжались на протяжении двух лет. В конечном итоге девочка набралась смелости и сообщила обо всем родителям, которые немедленно обратились за помощью в полицию.

"Предварительно установлено, что с января 2017 по февраль 2019 года мужчина с целью удовлетворения своего полового влечения неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения", - сообщается в посте.

Также, по словам знакомого тренера, он поломал ребятам спортивную карьеру, даже тем, которые выступили за сборную. На данный момент злоумышленник схвачен, его проверяют на причастность к совершению подобных преступлений в отношении малолетних.

Проводятся следственные действия и сбор доказательной базы. В отношении педофила завели уголовное дело ч.4 с.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Извращенцу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Ранее в Херсоне местный житель решил совратить трехлетнюю девочку. Малышка рассказала своей няне, что новый "друг" родительницы трогал ее за интимные места, утверждая, что это безобидная игра.

Напомним, что в Николаеве мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте многоэтажного дома.

Также мы писали о том, что на Закарпатье мужчина совершал развратные ​действия с девочкой после того, как поймал ее в лесу, где она хотела собрать подснежники. 

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