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Тренер-педофіл роками ґвалтував 12-річну ученицю

STYLERЖиття    25.03.2019 - 09:26
Тренер-педофіл роками ґвалтував 12-річну ученицю
Колаж РБК-Україна

Згвалтування дівчинки педофіл почав здійснювати, коли їй ледь виповнилося 12

У Московській області Росії 40-річний тренер з бойових мистецтв ґвалтував ученицю однієї із шкіл Одінцовського району, яка була його підопічною. Про страшний інцидент інформують росЗМІ.

Перший випадок насильства стався в січні 2017 року, коли неповнолітній ледь виповнилося 12 років. Збоченець розбестив дівчинку, а зґвалтування тривали впродовж двох років. В кінцевому підсумку дівчинка набралася сміливості і повідомила про все батькам, які негайно звернулися за допомогою до поліції.

"Попередньо встановлено, що з січня 2017 року по лютий 2019 року чоловік з метою задоволення свого полового потяга неодноразово здійснював дії сексуального характеру відносно дівчинки 2005 року народження", - повідомляється в пості.

Також, за словами знайомого тренера, він поламав дітям спортивну кар'єру, навіть тим, які виступили за збірну. На даний момент зловмисник арештований, його перевіряють на причетність до скоєння подібних злочинів стосовно малолітніх.

Проводяться слідчі дії та збір доказової бази. Щодо педофіла завели кримінальну справу 4 ч. с. 132 КК РФ ("Насильницькі дії сексуального характеру відносно особи, яка не досягла 14-річного віку"). Збоченцю загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

Раніше в Херсоні місцевий житель вирішив спокусити трирічну дівчинку. Дитина розповіла своїй няні, що новий "друг" матері чіпав її за інтимні місця, стверджуючи, що це невинна гра.

Також ми писали про те, що на Закарпатті чоловік здійснював розпусні дії з дівчинкою після того, як зловив її в лісі, де вона хотіла зібрати проліски.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку в ліфті багатоповерхового будинку.

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