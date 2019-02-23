В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника: что известно

Подросток изнасиловал ребенка в Украине и снял видео (фото: pixabay.com)

Пять лет назад малолетний преступник сам стал жертвой изнасилования

В пятницу, 22 февраля, в одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал шестикласника и снял все издевательства на камеру мобильного телефона. Об этом сообщил Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции Украины, на своей Facebook-странице.

Полиции удалось выяснить, что пять лет назад несовершеннолетнего преступника насиловал его родной отец, который ныне пребывает в местах лишения свободы.

Вячеслав Аброськин пишет, что Украине нужен закон, который бы жестоко наказывал за половые преступления в отношении детей. А педофилов необходимо заносить в специальный реестр, чтобы разорвать эту порочную цепь преступлений, когда жертвы насилия сами становятся насильниками.

Подросток изнасиловал ребенка в Украине и снял видео (скриншот поста: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Недавно стало известно, что в Харькове появился маньяк, который насилует своих жертв прямо в лифтах многоэтажек.

Также мы писали о том, что в Кривом Роге пьяный отчим развращал маленьких детей - он заставлял удовлетворять себя орально.

Напомним, недавно стало известно, что Игорь Падалко, известный своим частным зоопарком в Покровске, который называют "зоопарком смерти", много лет насиловал своих приемных детей.