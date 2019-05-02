В Киеве таксист с ножом набросился на полицейского: все детали (видео)

Нападение с ножом на полицейского совершил таксист в Киеве (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Нападение было совершено на Лесном массиве в Киеве

Нападение на полицейского на Лесном массиве в Киеве в ночь на 2 мая совершил мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, сообщает Информатор.

Инцидент произошел по адресу Лесной проспект, 13. Полицейский в штатском заметил мужчину, который разгуливал по улице с ножом, и решил ему помешать. Между мужчинами произошла потасовка, неадекват пырнул полицейского ножом в грудную клетку.

Позже стало известно, что злоумышленник до инцидента передвигался на авто Kia Sportage с наклейками службы такси Uklon. Когда авто попало в ориентировку полиции, таксист попытался скрыться во дворах. Он выбежал из машины, зашел во двор дома, где и произошел конфликт с правоохранителем.

Нападение с ножом на полицейского совершил таксист в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Полицейского с колото-резаной раной грудной клетки доставили в больницу, сейчас его состояние уточняется.

А неадекватного таксиста доставили в управление полиции. Тест на алкоголь показал 1,23 промилле. Детали произошедшего установит следствие.

Нападение с ножом на полицейского совершил таксист в Киеве (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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