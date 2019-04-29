Догнал и переехал: поляк жестоко расправился с украинцем

ДТП в Польше - поляк переехал украинца (польская скорая, фото: соцсети)

ДТП в Польше произошло из-за словесной перепалки между таксистом и велосипедистом

Дорожно-транспортное происшествие во Вроцлаве, Польша, произошло в воскресенье, 27 апреля. Гражданин Польши наехал на велосипедиста, уроженца Украины, сообщают польские СМИ.

Известно, что польский таксист Артур Х. столкнулся с велосипедистом Юрием Г. Мужчины обменялись несколькими обидными фразами, после чего украинец поехал в сторону парка.

Тогда таксист начал на авто гнаться за велосипедистом, снес его, а когда тот упал, проехался по его телу передней осью своей машины.

Прохожие оказали Юрию первую помощь и вызвали "скорую". Он получил серьезные травмы.

ДТП в Польше - поляк переехал украинца (иллюстративное фото: pixabay.com)

Правоохранители задержали водителя такси. Его обвиняют в попытке убийства гражданина Украины. Суд избрал поляку меру пресечения - арест на срок до трех месяцев.

За попытку убийства украинца польскому таксисту угрожает пожизненное лишение свободы.

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