В Днепре возле супермаркета порезали двух парней: все подробности

В Днепре возле АТБ напали на двух парней - все детали (коллаж РБК-Украина)

Инцидент произошел возле супермаркета "АТБ" ночью

В Днепре возле "АТБ" неизвестные напали на двух парней и нанесли им ножевые ранения. Инцидент произошел 16 июня, около 1:00, на проспекте Богдана Хмельницкого. О том, при каких обстоятельствах произошла поножовщина, рассказывает "Информатор".

Около 1:00 возле супермаркета "АТБ" к молодым людям, 25 и 19 лет, подошли двое неизвестных. Под угрозой ножа они стали вымогать у парней телефоны и ценные вещи. 25-летний парень, увидев нож, начал убегать, но нападавший ранил его ножом по левой руке. Осознав безысходность ситуации, 19-летний молодой человек также бросился наутек, однако его догнали, избили и нанесли удары ножом в области уха. После злоумышленники забрали рюкзак с вещами и скрылись.

В Днепре возле АТБ напали на двух парней - все детали (иллюстративное фото: pixabay.com)

Пострадавшие вызвали полицию. Правоохранители по горячим следам нашли преступников и доставили их в отделение полиции. Ими оказались 33-летний и 36-летний местные жители. У злоумышленников изъяли нож и вещи потерпевших. Рюкзак отдали владельцу.

Напомним, что ранее в метро Киева пассажиры устроили кровавую поножовщину. Конфликт быстро перерос в драку, и когда у одного из нападавших в руках оказался нож, парни побежали к станции метро. Однако злоумышленника это не остановило. Нарушитель догнал и ударил ножом в руку пострадавшему.

Мы писали, что студент устроил поножовщину в житомирском общежитии. Конфликт возник между двумя парнями на общей кухне, где они готовили еду. После словесной перепалки один из парней схватил нож и нанес оппоненту несколько ранений.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского. При этом мужчина был в неадекватном состоянии. Инцидент произошел на Лесном массиве ночью.