Під Дніпром загинув 4-річний хлопчик, який вдома обпікся окропом

Під Дніпром 4-річний хлопчик випадково спіткнувся об каструлю з окропом і сильно обпік ноги. В результаті від отриманих травм дитина померла вдома.
Про це 7 січня передає видання "Інформатор".
За інформацією журналістів з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах і прес-службу ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, трагедія сталася в селі Зоря Васильківського району.
Попередньо відомо, що ще 5 січня малюк з необережності спіткнувся об 6-літрову миску з окропом і отримав серйозні опіки ніг.
Вже наступного дня, 6 січня, хлопчик помер вдома.
Відомості про страшну подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "нещасний випадок".
На даний час правоохоронці встановлюють всі деталі та обставини НП.
Чому хлопчикові не надали медичну допомогу, як реагували батьки дитини на випадок, чи викликали вони "швидку" і чому потерпілий малюк залишався вдома після отримання сильних опіків - нині невідомо.
У прес-службі поліції Дніпропетровської області про даний факт повідомлень на момент виходу публікації немає.
Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом 2-річна дівчинка вилила на себе окріп, а мати вирішила не лікувати дитину, і просто ігнорувала надання медичної допомоги.
Також ми писали про те, що перед цим під Одесою однорічний хлопчик перекинув на себе окріп - тоді мати просто змастила опіки маслом, і малюк потрапив в реанімацію.