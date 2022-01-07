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Под Днепром погиб 4-летний мальчик, который дома обжегся кипятком

Автор: Владимир Костырин

Под Днепром 4-летний мальчик случайно споткнулся о кастрюлю с кипятком и сильно обжег ноги. В результате от полученных травм ребенок умер прямо в доме.

Об этом 7 января передает издание "Информатор".

По информации журналистов со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, трагедия произошла в селе Заря Васильковского района.

Предварительно известно, что еще 5 января малыш по неосторожности споткнулся о 6-литровую миску с кипятком и получил серьезные ожоги ног.

Уже на следующий день, 6 января, мальчик скончался дома.

Сведения о жутком происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай".

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства ЧП.

Почему мальчику не оказали медицинскую помощь, как реагировали родители ребенка на случай, вызвали ли они "скорую" и почему пострадавший малыш оставался дома после получения сильных ожогов - в настоящее время неизвестно.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области о данном факте сообщений на момент выхода публикации нет.

Ранее сообщалось, что под Николаевом 2-летняя девочка вылила на себя кипяток, а мать решила не лечить ребенка, и просто игнорировала оказание медицинской помощи.

Также мы писали о том, что перед этим под Одессой годовалый мальчик опрокинул на себя кипяток - тогда мать просто смазала ожоги маслом, и малыш попал в реанимацию.

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полицияДнепропетровская область