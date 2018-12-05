У Дніпропетровській області малолітні вандали розгромили музей

Фото: колаж РБК-Україна

Хуліганські дії школярів зафіксували камери відеоспостереження музею

У Дніпропетровській області в місті Нікополь група малолітніх вандалів пошкодила майно місцевого краєзнавчого музею. Як розповіли в середу, 5 грудня, у прес-службі обласного управління Національної поліції, порушниками виявилися школярі 11-ти, 12-ти та 14-ти років (двоє з них – брати).

За хуліганські дії підлітків довелося розплачуватися батькам, причому в прямому сенсі слові - поліцейські покарали їх штрафом у 9 тисяч гривень.

Так, згідно із Цивільним кодексом України, шкоду, завдану дитиною віком до 16 років, відшкодовують батьки.

Фото: dp.npu.gov.ua

Також правоохоронці склали на батьків адмінпротоколи за неналежне виховання дітей.

У поліції розповіли, що "розваги" школярів зафіксували камери відеоспостереження музею, виведені до чергової частини відділення поліції.

На кадрах видно, як підлітки перед будівлею краєзнавчого музею розбивали глиняні скульптури та ліхтарі.

Фото: dp.npu.gov.ua

На місце оперативно прибули патрульні та відвезли бешкетників до відділення поліції.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області посадили на півроку за грати чоловіка, який спалив державні прапори.

Також ми писали, що в Києві нещодавно невідомі активісти провчили хлопця, який влаштував стихійну звалище у мікрорайоні Осокорки.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці розшукали вандала, який розкопав могилу на кладовищі в селі Шабо, проник в склеп і влаштував там посиденьки з алкоголем, і до того ж викрав золоті прикраси з могили.

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Відео: РБК-Україна