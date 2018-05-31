В Киеве активисты жестко "проучили" вандала, который выбрасывал мусор на улицу (фото)

Сообщается, что сейчас на месте незаконной свалки чисто

В Киеве неизвестные активисты проучили парня, который устроил стихийную свалку на улице Елизаветы Чавдар в микрорайоне Осокорки. Об этом передает "Сегодня" со ссылкой на местного жителя Анатолия, который прислал фото расклеенных на заборе листовок.

Молодого человека сфотографировали рядом с кучей мусора. На снимке мужчина держит табличку с надписью "Я выкидывал здесь мусор. Больше так делать не буду".

Фото: Сегодня (kiev.segodnya.ua)

На лице парня можно разглядеть синяки, которые, очевидно, остались от жестокой "науки" неизвестных защитников окружающей среды.

Фото: Сегодня (kiev.segodnya.ua)

Сообщается, что сейчас на месте незаконной свалки чисто. В издании предположили, что по всей вероятности, провести уборку заставили попавшегося на выбросе мусора парня.

Ранее сообщалось, что в сети показали пляжи сгт Ливадии в оккупированном Российской Федерацией Крыму накануне нового туристического сезона.

На снимках запечатлены ржавые конструкции на пустом побережье Черного моря и гора мусора.

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