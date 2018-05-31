У Києві активісти жорстко "провчили" вандала, який викидав сміття на вулицю (фото)

Повідомляється, що зараз на місці незаконного звалища чисто

У Києві невідомі активісти провчили хлопця, який влаштував стихійне сміттєзвалище на вулиці Єлизавети Чавдар в мікрорайоні Осокорки. Про це передає "Сегодня" з посиланням на місцевого жителя Анатолія, який надіслав фото розклеєних на паркані листівок.

Молодої людини сфотографували поруч з купою сміття. На знімку чоловік тримає табличку з написом "Я викидав тут сміття. Більше так робити не буду".

Фото: Сьогодні (kiev.segodnya.ua)

На обличчі хлопця можна розгледіти синці, які, очевидно, залишилися від жорстокої "науки" невідомих захисників навколишнього середовища.

Фото: Сьогодні (kiev.segodnya.ua)

Повідомляється, що зараз на місці незаконного звалища чисто. У виданні припустили, що по всій ймовірності, провести прибирання змусили ліпшого на викид сміття хлопця.

Раніше повідомлялося, що в мережі показали пляжі смт Лівадії в окупованому Російською Федерацією Криму напередодні нового туристичного сезону.

На знімках відображені іржаві конструкції на порожньому узбережжі Чорного моря і гора сміття.

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