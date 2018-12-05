В Днепропетровской области малолетние вандалы разгромили музей

Фото: коллаж РБК-Украина

Хулиганские действия школьников зафиксировали камеры видеонаблюдения музея

В Днепропетровской области в городе Никополь группа малолетних вандалов повредила имущество местного краеведческого музея. Как рассказали в среду, 5 декабря, в пресс-службе областного управления Национальной полиции, нарушителями оказались школьники 11-ти, 12-ти и 14-ти лет (двое из них – братья).

За хулиганские действия подростков пришлось расплачиваться родителям, причем в прямом смысле слове - полицейские наказали их штрафом в 9 тысяч гривен.

Так, согласно Гражданскому кодексу Украины, вред, причиненный ребенком возрастом до 16 лет, возмещают родители.

Фото: dp.npu.gov.ua

Также правоохранители составили на родителей админпротоколы за ненадлежащее воспитание детей.

В полиции рассказали, что "развлечения" школьников зафиксировали камеры видеонаблюдения музея, выведенные в дежурную часть отделения полиции.

На кадрах видно, как подростки перед зданием краеведческого музея разбивали глиняные скульптуры и фонари.

Фото: dp.npu.gov.ua

На место оперативно прибыли патрульные и отвезли дебоширов в отделение полиции.

Как сообщалось ранее, во Львовской области посадили на полгода за решетку мужчину, который сжег государственные флаги.

Также мы писали, что в Киеве недавно неизвестные активисты проучили парня, который устроил стихийную свалку в микрорайоне Осокорки.

Напомним, в Одесской области правоохранители разыскали вандала, который раскопал могилу на кладбище в селе Шабо, проник в склеп и устроил там посиделки с алкоголем, и к тому же похитил золотые украшения из могилы.

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Видео: РБК-Украина