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На Донбасі на блокпосту застрелився поліцейський

STYLERПодії    01.01.2019 - 22:41
На Донбасі на блокпосту застрелився поліцейський
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тіло 33-річного поліцейського виявили сьогодні ввечері

В Луганській області на блок-посту біля міста Кремінна у вівторок, 1 січня, поліцейський покінчив із життям. Тіло старшого сержанта було виявлено о 20.50, йдеться в повідомленні на сайті "Кримінальна Україна".

Чоловік служив у батальйоні патрульної поліції особливого призначення "Миротворець" ГУНП в Київській області.

Правоохоронець був 1985 року народження.

На Донбасі на блокпосту застрелився поліцейський

Карта: скрін google.com/maps

Згідно з попередніми даними, він учинив суїцид, вистріливши з пістолета в голову.

В даний час з'ясовуються мотиви, які призвели до трагедії.

Як повідомлялося раніше, в грудні 2018 року у Вінницькій області застрелився поліцейський, який знаходився на службі.

Також ми писали про те, що в грудні в Києві в одному зі скверів п'яний поліцейський напав на дванадцятирічну дівчинку і відібрав телефон.

Нагадаємо, у Новій Каховці виявили тіло вісімнадцятирічного студента місцевого технікуму, який повісився у своїй кімнаті гуртожитку.

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